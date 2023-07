Indeling bekend: eindelijk weer een Twentse ploeg in de top van het korfbal

Inmiddels is de nieuwe indeling door de korfbalbond bekendgemaakt. NKC treft De Meeuwen uit Putten, Dindoa uit Ermelo en SKF uit Veenendaal. De nieuwe indeling is gebaseerd op een herstructurering van de veldcompetitie waarbij de diverse klassen opgedeeld worden in twee poules van ieder vier teams, die een hele competitie spelen in het najaar. Na de zaal vindt een herindeling plaats aan de hand van de resultaten in het eerste deel van de competitie.