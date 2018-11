Indoor Wierden: tijd voor het grote werk

WIERDEN - Na de wedstrijden in de landelijke rubrieken begint in manege de Vossenbos nu het ‘echte werk’. Vanaf woensdag tot en met zaterdagavond staat Indoor Wierden in het teken van de internationale tweesterrenwedstrijd.

Een grote naam die deze week in Wierden in actie komt, is die van Rolf-Göran Bengtsson. De Zweedse springruiter is tweevoudig olympisch medaillewinnaar: zilver met het team in Athene 2004 en individueel zilver op de Spelen van 2008 in Peking. De Zweed moet onder meer afrekenen met titelverdediger Willem Greve, de Markeloër die twee paarden heeft ingeschreven voor de tweesterrenrubriek.

Greve, in 2011 al eens de eindwinnaar in Wierden, kwam afgelopen week met zijn toppaard Carambole nog in actie tijdens de wereldbekerwedstrijd (vijf sterren) in het Franse Lyon.

Ook de winnaar van de Grote Prijs van Indoor Wierden van 2016, de lokale favoriet Remco Been, is van de partij in de vernieuwde manege. Been zadelt Holland van den Bisschop, de viervoeter waarmee hij twee jaar geleden de afsluitende wedstrijd won.

Tegenover de deelname van een groot aantal regionale ruiters en amazones staat wel de afwezigheid van de internationale topruiters uit de eigen regio, zoals de gebroeders Schröder, Jeroen Dubbeldam en Gert-Jan Bruggink.

Zo reist Gerco Schröder deze week af naar Qatar, om in Doha deel te nemen aan een vijfsterrenconcours. Broer Ben neemt zijn toppaard Davino O mee naar het Slowaakse Samorin, waar hij zijn Twentse collega's Gert-Jan Bruggink en Jeroen Dubbeldam treft in de springpiste van de viersterrenwedstrijd. Het duo wist in het verleden al eens de Grote Prijs van Indoor Wierden op hun naam te schrijven. Dat was in respectievelijk 2008 en 2009.

Longines ranking

In totaal worden in Wierden negen rubrieken gehouden op tweesterreniveau, te beginnen woensdag om 17.00 uur. Het programma telt opnieuw twee zogeheten Longines rankingproeven, waar niet alleen punten zijn te verdelen voor de stand op de wereldranglijst maar waarin ook nog 25.000 euro te verdelen is. De eerste proef is de Stal Sander Geerink Prize, donderdagavond de afsluiting. Hoogtepunt is de Nijwa Groep Grand Prix of Wierden zaterdagavond.