Izak Hanse winnaar Kastelenloop Diepenheim

Hanse kende eigenlijk weinig tegenstand op de halve marathon, die door het fraaie buitengebied van Diepenheim voert en bestaat uit drie lussen. Elke lus voert de deelnemers weer terug naar het centrum van het kunststadje. Naaste achtervolger Christiaan van Meurs, lid van Atletics in Nijverdal, moest op de streep bijna zes minuten toegeven. Van Meurs noteerde 1:25:58. Nummer drie, Antoine van Brummelen uit Eibergen, had nog eens bijna acht minuten meer nodig en finishte na 1:33:35. Het wachten was daarna niet lang op de eerste vrouw: Marije Blankvoort uit Apeldoorn kwam na 1:35:34.

Estafette

Door het parcours in drie lussen op te delen leent het parcours zich ook uitstekend voor een estafette. Het was op deze discipline dat de snelste lopers in actie kwamen. Het team van The Running Academy, bestaande uit regionale toppers Arnold Klieverik, Richard Loendersloot en Harald Huijssoon kwam in een eindtijd van 1:14:14 als eerste over de streep. Daarmee had dit team een behoorlijk gat geslagen naar het team van Fitness Occasions/Step One, met Glenn ten Berge, Jessie Muller en Pim ten Brinke. Zij hadden exact 1:17:00 nodig voor de halve marathon. Het team van AV Goor werd derde in 1:22:00.