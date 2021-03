Jan Willem Beekhuizen langer bij HKC

Mirjam Pol neemt deel aan World Cup Baja 2021

17 februari BORNE - Rally- en Dakarrijdster Mirjam Pol rijdt vrijdag en zaterdag haar eerste wedstrijd van 2021, in Dubai. De Bornse, die in januari niet aan de start van de Dakar Rally stond, hoopt in 2022 wel weer aan de zwaarste rally van de wereld deel te kunnen nemen. Ter voorbereiding op Dakar 2022 heeft ze ‘een interessant en mooi seizoen uitgestippeld’.