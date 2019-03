Jansink weg als voorzitter Eurosped, Smelt opvolger

Eurosped, opererend onder de Stichting Topvolleybal Twente en Salland, draait al jaren mee in de top van het Nederlandse damesvolleybal. Het topvolleybalbolwerk komt voort uit het vroegere Pollux in Oldenzaal, dat jarenlang op het internationale podium meespeelde. Na Oldenzaal speelde het team enkele jaren in de Almelose IISPA-hal. Sinds vorig jaar is -mede op initiatief van de vertrekkende Jansink, Vroomshoop de thuisbasis.