Jansman verrast met tweede plaats in bitterkoud Zweden

LULEÅ - Marathonschaatser Kars Jansman is in het Zweedse Luleå tweede geworden in de finale van de KPN Grand Prix op natuurijs. Na een wedstrijd over 150 kilometer in de bittere kou moest de 22-jarige Hellendoorner alleen Frank Vreugdenhil voor zich dulden.

Volledig scherm Eerder deze week won Crispijn Ariëns een wedstrijd op natuurijs in het Zweedse Lulea. © Vincent Riemersma

„Dit is een fantastische prestatie”, laat Jansman uit Zweden weten. „Een zesde plaats in de Marathon Cup in Enschede was tot nu toe mijn beste klassering ooit in de topdivisie. Op de Weissensee, waar we twee wedstrijden hebben gereden, voelde ik me al goed op natuurijs, dat is iets wat me wel ligt. Deze week in Zweden had ik hetzelfde gevoel. De twee marathons die we hier hebben gereden eindigden in een massasprint, vandaag hadden we een selectieve wedstrijd over 150 kilometer. Te lang voor de echte sprinters en ook moeilijker om te controleren voor de ploegen. Vandaag moest ik mijn kans grijpen.”

Ontsnapping

Voor de start kreeg Jansman dat ook te horen van zijn ploegleider. „Hij zei me 'vergis je niet, je kunt het echt.' Dan is ook mooi dat het lukt.” Jansman zat mee in een ontsnapping van zo'n vijftien schaatsers, die al vroeg in de koers ontstond. Met nog drie ronden te gaan op het bevroren meer in het noorden van Zweden werd de kopgroep uit elkaar gereden. Jansman zat voorin, samen met zijn ploeggenoot Jordy Harink van Bouw en Techniek. Die deed in de laatste ronde een alles of niets-poging om solo over de streep te komen.

„Op zo'n 800 meter voor de streep zette hij aan, uit een kopgroep van vier, maar hij had de wind vol tegen. In zijn rug kon Frank Vreugdenhil mooi mee en passeerde hem vlak voor de streep. In zat weer bij Frank in de rug, maar kon hem niet meer voorbij. Het is jammer dat Jordy niet heeft gewonnen, maar met twee man op het podium kunnen we als ploeg heel blij zijn”, aldus Jansman, die dit seizoen nog in de opleidingsploeg van Bouw en Techniek rijdt maar volgende winter promoveert naar het eerste team.

Twee lange onderbroeken

Van de bittere kou in Zweden had Jansman niet veel last. „Daar kun je je ook tegen kleden. Ik had vandaag mijn hele lichaam ingesmeerd met vaseline, drie thermenondershirts aan, een windstopper, twee lange onderbroeken en mijn schaatspak. Mijn hoofd had ik ook helemaal ingepakt en ik reed met een skibril op om mijn ogen te beschermen tegen de kou. Ook mijn tegen had ik ingesmeerd met vaseline en behalve overhoesjes had ik mijn schoenen van de schaatsen ingepakt met bubbeltjesplastic.”