Jeanine Stoeten: terug in Aken na jaar vol emoties

Eind 2014 is bij haar moeder borstkanker ontdekt. "We wisten dat ze niet meer zou genezen. De keuze voor Aken was in die zin een veilige. Ik kon snel bij haar zijn en zij kon ook makkelijk hier naartoe komen."

Slaapmiddel

De laatste competitiewedstrijd van de Ladies in Black zit haar moeder nog op de tribune, daarna verslechtert haar toestand. Ze gaat in een rap tempo achteruit, heeft uitzaaiingen in haar hersenen. Jeanine: "Binnen twee weken was ze overleden, het is heel snel gegaan. Vooraf was de beslissing gemaakt dat ze niet heel ziek wilde worden of veel pijn lijden. Van de huisarts kreeg ze op het laatst een slaapmiddel. 'Slaapt u al?', vroeg die. 'Nee, nog niet', zei ze toen. Dat was wel grappig.''

Volledig scherm Vreugde bij Jeanine Stoeten (tweede van links) na de overwinning op Köpenicker SC Berlin. © Ladies in Black Aachen

Oranje

In de periode dat het nog relatief goed gaat met haar moeder, krijgt de volleybalster een telefoontje van bondscoach Jamie Morisson. Of ze er iets voor voelt om vanaf mei mee te trainen met Oranje op Papendal. Ondanks een heel goed seizoen bij de Ladies in Black en uitstekende statistieken, komt de uitnodiging als een aangename verrassing. "Ik zou op 1 mei beginnen, maar op 30 april overleed mama."

Afleiding

Twee dagen na de crematie meldt Jeanine zich op het nationale sportcentrum in de Veluwse bossen. "Te snel? Je moet het gewoon ervaren. Mensen zeiden me dat de trainingen een goede afleiding zouden vormen." Al na twee weken slaat de twijfel toe, Stoeten stapt 's ochtends met tegenzin in de auto. Om half zeven naar Papendal, 's avonds rond negen uur pas weer thuis. Het valt haar zwaar, na iedere training belt ze overstuur en huilend met haar vriend. "Moest hij me helemaal opladen voor de tweede training. Een keertje is dat wel te doen, maar dagelijks? Nee, dat was het niet waard. Ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. Mentaal ook niet, waardoor ik fysieke klachten kreeg. Een pijnlijke knie, nek en rug, terwijl ik helemaal niet blessuregevoelig ben. Ik liep er bij als een zombie." Haar leven is als een achtbaan, de emoties vliegen alle kanten op. "Ik dacht eigenlijk alleen maar: wat doe ik hier, ik wil hier helemaal niet zijn."

Thuis

Montreux is geen succes. Stoeten speelt niet megaslecht, maar ook niet zo goed als ze kan. Het is haar enige en - voorlopig - laatste optreden voor de nationale ploeg. Twee maanden na de eerste training op Papendal hakt Stoeten de knoop door: "Ik wil thuis zijn." Op deze manier, beseft de Hengelose, heeft het geen zin. Niet voor haar en zeker niet voor Oranje.

Rouwproces

Thuis komt ze op adem, gaat ze op vakantie met haar vader, zusje en vriend. Eindelijk heeft ze tijd om al die rouwkaarten en -brieven te lezen. Voor Stoeten begint het rouwproces nu pas echt. Ze besluit om er nog een jaar in Aken bij aan te plakken. De warmte van de club spreekt haar aan, maar ook het feit dat haar moeder het er fijn vond. "De mensen hier hebben haar gekend, ik hoef ze niets uit te leggen als ik me soms wat minder voel. Haar overlijden is het heftigste wat ik tot nu toe heb meegemaakt."

Besluit