Jeffrey Scharbaai keert bij Eurosped terug op het vertrouwde nest: ‘Dit voelt als thuiskomen’

Uitslagen en verslagen volleybal: Krekkers trekt aan langste eind in derby tegen WVC Volley, Harambee verliest topper

MARIAPAROCHIE – De Twentse derby in de topdivisie Atussen Krekkers en Weghorst Makelaardij WVC Volley is donderdagavond prooi geworden voor de ploeg uit Mariaparochie. In eigen huis was het team van trainer Frank van den Noort met 3-1 te sterk voor de Wierdense vrouwen. De mannen van Harambee verloren in de derde divisie A met 3-2 van Livo.

3 maart