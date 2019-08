Jelle Johannink snelt naar de zege in Ronde van Borne

Nadat Chiel Schulten (Raalte) en Wiebe Scholten (Dieren) in de openingsfase in de aanval trokken, kleurden Johannink en Jansman de finale. Hoewel Peter Schulting (Hellendoorn) nog een poging deed om over te steken, mochten de twee sprinten voor de winst. Voor Johannink was het zijn tweede zege van het seizoen.

Johannink: “Ik was al mee gesprongen met Jelle Wolsink (Hengelo) toen hij in de tegenaanval ging op Schulten en Scholten, toen voelde ik al dat de benen goed waren. Maar ik mocht eerst niet met Wolsink mee rijden achter mijn ploeggenoot Scholten en later, toen ik alleen was, bleef ik hangen. Ik heb even de tijd genomen om te herstellen en ben toen zelf in de aanval gegaan op het moment dat de anderen waren terug gehaald.. Met Jansman had ik een goede hardrijder mee. Op drie ronden voor het einde wist ik dat we erom gingen sprinten. Ik ging die sprint met vertrouwen in en ben heel blij dat ik gewonnen heb. Lekker om deze zege zo dicht bij huis mee te pikken.”