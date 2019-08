Jelle Johannink wint in Borne, Robin Löwik vierde

BORNE – Jelle Johannink heeft donderdagavond de Ronde van Borne gewonnen. De renner uit Denekamp versloeg Kars Jansman in een sprint. Achter Karsman sprintte Rick Pluimers uit Enter naar de derde plek.

Robin Löwik uit Vriezenveen (foto) moest in zijn rood-wit-blauwe trui kampioenstrui genoegen nemen met plaats vier. Johannink greep dankzij de zege de leiding in de VIRO Criterium Cup Twente.

Tweede zege

Voor Johannink was het zijn tweede zege van het seizoen: ,,.Ik was al mee gesprongen met Jelle Wolsink (Hengelo) toen hij in de tegenaanval ging op Schulten en Scholten. Toen voelde ik al dat de benen goed waren. Met Jansman had ik een goede hardrijder mee. Op drie ronden voor het einde wist ik dat we erom gingen sprinten. Lekker om deze zege zo dicht bij huis mee te pikken.”

Vrouwenwedstrijd

Mareille Meijering uit De Meern won bij de vrouwen. De renster van De Kannibaal versloeg Winanda Spoor (Apeldoorn) in de sprint. Marit Cent uit Goor eindigde als derde.

De winnares vertrouwde het niet om met Cent naar de finish te rijden. ,,Marit maakte een sterke indruk en ik wilde voor de zekerheid van haar afkomen. Dus toen zij van kop ging, ben ik direct in de aanval gegaan. Ik wist dat Winanda er door zat en toen had ik meer vertrouwen in een goede afloop.”