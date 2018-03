Jelle Snippe pakt zilver op Bremen Masters

Dubbelslag voor broer en zus IJland bij nationaal kampioenschap paardenspringen

9:18 ERMELO - Mart en Myrthe IJland uit Hengelo hebben in de ZZ CATEGORIE goud en zilver gehaald. “In de regio was al mooi, maar hier op de Nederlandse is toch wel heel speciaal. Dit hadden we zeker niet verwacht”, reageren broer en zus in koor tegenover KNHS.