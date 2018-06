Jelle Wolsink boekt thuiszege in Nacht van Hengelo

Wolsink was uiteraard erg gelukkig met zijn thuisoverwinning. “Er zijn twee wedstrijden in Hengelo en die heb ik nu allebei gewonnen. Vorig jaar schreef ik de Ronde van de Vijver op mijn naam en nu deze. Ik moest ook wel toeslaan natuurlijk, want dit jaar was de Nacht niet voor beroepsrenners, maar kregen de elite en beloften een kans. Het is niet gemakkelijk om zo’n thuiszege te boeken en het doet me heel goed dat het gelukt is. Zowel privé als sportief heeft het dit seizoen nog niet zo mee gezeten en dan is dit een mooie opsteker. Een zege ook die vertrouwen geeft, want ik versla hier toch drie jongens uit continentale teams (profs-B), dat laat toch zien dat ik er wel iets van kan."