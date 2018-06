Jelle Wolsink na nieuwe zege als topfavoriet naar NK

Wolsink kent een geweldige maand. Na zijn zege in de Nacht van Hengelo op vrijdag 1 juni wist hij een week later ook de Parel van de Veluwe op zijn naam te brengen. De overwinning in Roden was een volgende blijk van vorm, maar ook een zeer geslaagde generale repetitie richting het Nederlands Kampioenschap van komende zaterdag in Philippine.

Sterke maand

Voor Wolsink is de maand juni een gedenkwaardige maand. "Ik voel me heel sterk op dit moment en kan de koers ook telkens echt maken. Natuurlijk wordt er nu naar mij - en naar ons - gekeken richting het Nederlands Kampioenschap van volgende week in Philippine. Ik zie wel of mijn vorm me eventueel ook een trui of een medaille oplevert, maar deze overwinningen en deze prestaties pakken ze me niet meer af. Het is heel bijzonder om twee keer achtereen deze mooie klassieker op mijn naam te schrijven."