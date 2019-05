Jelle Wolsink winnaar in Zutphen

BZC nog niet veilig

18:19 BORCULO - De waterpoloërs van Schuurman BZC moeten nog vol aan de bak om ook volgend seizoen eredivisie te kunnen spelen. In de eerste ronde van de degradatiepoule verloor BZC de dubbele confrontatie tegen SVH. Na de 14-13 nederlaag op zaterdag in Rotterdam, ging het zondagmiddag in eigen huis opnieuw mis: 8-4. Daardoor wacht allereerst een tweestrijd met ZPC Amersfoort. Wordt die horde genomen, volgt de confrontatie met Den Haag, de nummer twee van de eerste klasse voor één plek in de eredivisie.