Jeroen Dubbeldam komt 0,2 seconde te kort voor winst CSI Twente

Maar met zijn tijd van 64,95 seconde in de wedstrijd over 1,50 direct op tijd om de Roelofs Groep Prijs voor het CSI4 slaagde Dubbeldam er net niet in de Luxemburgse Charlotte Bettendorf met haar dertienjarige bruine merrie Raia D’helby van de eerste plaats te verdringen.

Jeroen Dubbeldam moest het nu in de tweede kwalificatiewedstrijd voor de Grote Prijs van Twente doen met een ‘troostprijs’ van ruim 5.000 euro. Met Bettendorf vormde hij een superieur duo in de proef die meetelt voor de wereldranglijst. Nummer drie Beezie Madden, eerder dit jaar winnares van de Wereldbeker, gaf met haar bruine merrie Jiva 1,14 seconde op de Twentenaar toe.

Als laatste de beste

De Belg Wilm Vermeir triomfeerde zaterdag als laatste van 34 starters in de rubriek over 1,40 meter om de Fabri Prijs. Met zijn negenjarige schimmelruin Judge Hof ter Zeedycke (v. Winningmood) verdrong hij in 69,48 seconde alsnog zijn landgenoot Constant van Paeschen van de koppositie. Die kwam als derde in de ring en had met de negenjarige vosruin Verdi Treize (Diamant de Semilly) 0,34 seconde meer nodig. Jarno van Erp tekende met zijn twaalf jaar oude bruine ruin Bugatti Go (v. Concorde) voor de derde plek (71,28).

Achter de Luxemburgse Charlotte Bettendorf met Citizen Mezz reed Remco Been met de elfjarige vosmerrie Mine that Bird naar een keurige vijfde plek.

Michael Jung onbedreigd

De eerste proef in het CSI4 op het Erve Maathuis, een wedstrijd over twee fasen (1,45 meter) om de Frankonia Eurobau Prijs eindigde in de ochtenduren in een onbetwiste overwinning voor de Duitser Michael Jung. De eventingspecialist bij uitstek was met de tienjarige bruine merrie Fischerchelea veel sneller dan zijn naaste concurrenten Charlotte Bettendorf (Lux) met de bruine ruin Jivaro van ’t Hoogeinde en de Peruviaan Alonso Valdez Prado met de bruine merrie Fresca.

Kristian Houwen, toch al goed op dreef in Geesteren, nam met de bruine merrie Drop Shot de vierde plek voor zijn rekening en werd gevolgd door de Belg Jonas Vervoort met Cibalia.