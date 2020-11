Jill Roord wil het de VS als basisspeelster nu wel moeilijk maken

ZEIST (ANP) - Jill Roord kijkt uit naar het weerzien met de Amerikaanse voetbalsters, die vorig jaar in Lyon voorkwamen dat Oranje de wereldtitel pakte. Toen kwam de Oldenzaalse (23) in een vrij uitzichtloze situatie als invaller binnen de lijnen, inmiddels is ze - mede door de opgedane ervaring in buitenlandse topcompetities - uitgegroeid tot een volwaardige basisspeelster.

Roord kan het zich nog goed heugen; op het moment dat ze in Lyon van de bank af werd gestuurd, keek Nederland tegen een 1-0-achterstand aan. Er was nog van alles mogelijk. Echter, op het moment dat Roord haar entree wilde maken, viel de 2-0. En daarmee vervloog de hoop op de wereldtitel.

Quote In Engeland voel ik me veel meer mezelf. Er gelden geen regels, los van de basisre­gels. En voor de trainer is het: voetbal, voetbal, voetbal Jill Roord

„We hadden het er net toevallig over aan tafel”, zegt Roord, die zich met Oranje in Zeist voorbereidt op het duel met ‘Team USA’. „Op het moment dat ik erin zou komen, viel de 2-0. Ik was bezig met de warming-up en heb niet de hele aanval gezien. Ik zag alleen het schot op doel en de bal erin vliegen.”

Topland

In de resterende 20 minuten, met Roord in de ploeg, kwam er geen verandering in de stand. „Amerika is natuurlijk een topland en we speelden best een prima wedstrijd”, aldus de middenvelder. „We hebben het lang volgehouden, maar creëerden zelf weinig tot niks. Dat hopen we vrijdag wel te doen.”

Sterke ontwikkeling

Al voor het WK was duidelijk dat Roord Bayern München zou verruilen voor Arsenal, waar ze een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. „Ik voel me er heel vrij, op en naast het veld. Ik kan heel erg mezelf zijn en dat was bij Bayern minder. Bayern München was best wel streng en de trainer is echt de baas. Er was niet echt ruimte voor mijn mening. Het kwam neer op: luisteren, trainen, hard werken. Dat is ook goed voor me geweest. Maar in Engeland voel ik me veel meer mezelf. Er gelden geen regels, los van de basisregels. En voor de trainer is het: voetbal, voetbal, voetbal.”

Volledig scherm Voor haar club Arsenal kon Roord al veel juichen. © BSR Agency

De voormalig speelster van FC Twente begon het seizoen indrukwekkend en in zowel de eerste als tweede wedstrijd maakte ze een hattrick. Bij Arsenal speelt ze nu een stuk aanvallender dan vorig seizoen, hetgeen haar goed bevalt. „Ik ben ook eigenlijk gehaald als nummer 10, maar door een blessure bij Lia Wälti speelde ik in het begin wat defensiever.”

Knieblessure

Een knieblessure voorkwam dat het doelpuntentotaal van zes snel werd opgevoerd. Nu is ze er weer klaar voor. „Ik heb alweer gespeeld. Af en toe voel ik het nog wel, maar elke voetbalster heeft wel eens ergens last van”, aldus Roord, voor wie er sinds de zomer van 2019 ook bij Oranje best wat is veranderd. “In principe heb ik sinds het WK bijna alles gespeeld. Het was een gekke periode met corona en mijn blessure, maar ik heb wel het gevoel dat ik bij Oranje nu een waardevolle speelster ben.”

Het duel tussen Oranje en de Verenigde Staten begint vrijdag in Breda om 18.35 uur.