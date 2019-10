Jiska Kamphuis wil genieten en presteren in Weerselo

Een terugkeer naar de eredivisie? Nee, dat hoeft van Jiska Kamphuis niet. De 24-jarige spelverdeelster uit Oldenzaal voelt zich thuis bij Wevo'70. De club uit Weerselo is dit seizoen nieuw in de eerste divisie. ,,Dit is een heel leuke club met betrokken mensen. Het is echt een dorpsvereniging in de goede zin van het woord."