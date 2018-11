Joep van der Zanden verrassende winnaar Bovenbergcross

De UT-student uit Wageningen boekte daarmee zijn eerste aansprekende regionale overwinning. Stevens, een tijd van de radar verdwenen maar inmiddels weer aardig op zijn oude niveau, liep niet helemaal lekker en kon de laatste versnelling niet volgen. Van der Zanden zette 37:50 neer, Stevens kwam zestien tellen later over de finish. Arnold Klieverik (LAAC) kwam nog sterk opzetten en finishte in 38:16 als derde. Titia van der Stelt won de vrouwenrace in 49:21, voor de Hengelose Bianca Menderink (50:11) en Petra Meinen (50:29).

Op de halve afstand sloeg Seb Wiggemans in de tweede ronde een gaatje bij het uitgaan van de zandkuil op de Friezenberg. Dat bleek voldoende voor de overwinning: de atleet van Daventria had op de eindstreep vier tellen voorsprong op Steef Severijn van Kronos en won in 18:07. Severijn klokte 18:11, Wilfred Jonker van het Almelose Sisu werd derde in 18:18. De overwinning bij de vrouwen ging ook naar een Daventria atlete: Leonie Glazenborg won in 21:19 en had daarmee bijna een minuut voorsprong op Brigitte Landewe (22:16). Zeven tellen daarachter kwam Rianne Aarnink (TION) als derde binnen.