Joey van Rhee tankt vertrouwen met winnen districtstitel

Het podium werd compleet gemaakt door Rens te Stroet uit Keijenborg, die Robin Lowik (Vriezenveen) terug wees in de sprint. Bij de vrouwen stond Loes Adegeest uit Enschede als derde op het podium. Hier ging de titel naar de Apeldoornse Winanda Spoor.

Voor Van Rhee was de zege een opsteker. "Natuurlijk zijn er belangrijker koersen in een jaar, maar ik kon deze zege best even gebruiken. Ik ben net terug van de Franse etappekoers Paris-Arras en daar draaide het voor geen meter. Ik had zelfs weer even last van mijn knie. Vandaag was alles anders en dan voel je jezelf opeens een heel stuk beter. Daar komt nog eens bij dat ik hier in mijn eigen omgeving rijd en dus veel familie en bekenden langs de kant trof. Het is leuk om voor hun ogen anderhalve ronde alleen op kop te rijden en de zege op te eisen."

Vaanhold

Teamgenoot Peter Schulting zag allemaal oud-pupillen van Han Vaanhold (Haaksbergen) terug op het podium. "Heeft Han het ons toch goed geleerd.... Joey en ik rijden nog altijd bij dezelfde ploeg (Monkeytown) en we vielen om beurten aan. Joey kreeg de ruimte en toen heb ik zijn vlucht verdedigd." Alle mannen op het podium gingen na afloop barbecueën in Nijverdal samen met Gert-Jan Bosman. "De laatste in de uitslag moest bij het vlees blijven staan vandaag. Dat is dus Gert-Jan geworden met zijn vijfde plaats."

Bosman was daarmee inderdaad de eerste renner van VolkerWessels-Merckx in de uitslag. De ploeg van Allard Engels domineerde vorig jaar nog het districtskampioenschap met titels voor Stan Wijkel en Per Wiggers, maar wist nu niet op te boksen tegen met name de continentale renners in koers. Voor Van Rhee was de zege reden genoeg om toch weer met enig vertrouwen vooruit te kijken de komende periode. "Ik rijd de Ronde van Limburg nog over twee weken, dat is een koers waar ik altijd goed hoop te zijn. En nog een reeks etappekoersen. In het najaar gaan we met MonkeyTown bijvoorbeeld nog naar China. Een mooie voorbereiding op de wereldreis die ik ga maken als dit wielerseizoen erop zit en ik stop met fietsen op dit niveau. Ik was er niet mee bezig vandaag, maar je laatste districtstitel winnen is natuurlijk altijd mooi."

Complimenten