Johannink wint solo Ronde van de Vijver

HENGELO - Met een zege in de slotrit van de Belgische etappekoers Arden Challenge op zak won Jelle Johannink zaterdagavond de Ronde van de Vijver. De 21-jarige renner uit Denekamp kwam in Hengelo solo over de streep.

,,De benen waren goed in de Arden Challenge, maar het was even afwachten hoe ze een week later zouden zijn'', sprak Jelle Johannink nadat hij zaterdagavond het wielercriterium Ronde van de Vijver op zijn naam had geschreven. ,,Ik ging hier onbevangen van start, dankzij de zege een week eerder was de druk er wel af voor mij.''

De Ronde van de Vijver is precies wat de naam zegt: een rondje linksom de vijver, met een omloop van 800 meter. Het publiek ziet de renners continu rijden en de renners elkaar dus ook. Wat het moeilijk maakt om weg te rijden uit het peloton. ,,Dat was wel ons doel'', zegt Johannink, die uitkomt voor de Achterhoekse formatie Sensa Kanjers voor Kanjers. ,,We stonden hier met acht renners aan de start en hadden afgesproken de koers hard te maken. Met een hoog tempo wilden we de anderen slopen.''

Ronde voorsprong

Dat lukte, al waren daar wel flink wat ontsnappingspogingen voor nodig. Johannink probeerde het een aantal maal, maar het lukte hem niet met een klein kopgroepje weg te komen. Steeds was de samenstelling niet optimaal, waardoor in het peloton geknokt werd om de vluchters terug te pakken. ,,Totdat ik wegreed met Maarten Lubbers (ploeggenoot uit Winterswijk) en nog twee anderen'', waarmee Johannink doelde op de amateurs Edwin Wielink (Twello) en Enschedeër Glenn Edelenbos van de Oldenzaalse Wielerclub OWC. De vier lukte het een ronde voorsprong te pakken op het peloton. Johannink: ,,Toen wist ik eigenlijk al dat ik hier zou gaan winnen.''

Op tien ronden voor de finish moest het peloton sprinten voor de vijfde plaats. Die ging naar weer iemand van de blauw-oranje-witte brigade van Kanjers voor Kanjers: Lorenzo Harbers. Ondertussen was Johannink gedemarreerd uit de kopgroep en wist hij zelfs nog een ronde voorsprong op de drie anderen te pakken. Lubbers won het sprintje voor de twee overige podiumplaatsen voor Wielink en Edelenbos, die nog wel werd uitgeroepen tot de meest strijdlustigste renner.

