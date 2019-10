Jolly Jumpers aanvallend ondermaats

Jolly Jumpers had het nodige vertrouwen getankt door de zege bij nieuwkomer Cangeroes. De ervaren ploeg uit Den Helder is echter van een heel ander, kwalitatief veel beter kaliber. Dat werd vanaf de eerste minuut duidelijk.

Jolly Jumpers kon aanhaken, maar ook niet meer dan dat. In het tweede kwart had de Tubbergse formatie haar beste fase. De achterstand van 12 punten werd toen verkleind tot een verschil van tien voor een 31-21 ruststand. Na rust was Jolly Jumpers niet in staat er een wedstrijd van te maken. Sterker nog, met een periodestand van 24-8 was het duel gespeeld.