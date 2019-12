Jolly Jumpers bindt ook Den Helder aan zegekar

Jolly Jumpers bevestigde daarmee dat het in de eigen Vlaskoel maar moeilijk te kloppen is. Dat lukte tot nu toe alleen Binnenland. Bovendien resulteerde de zevende zege in elf wedstrijden in een stevige vijfde positie op de ranglijst. Het gaatje met de nummert zes Den Helder bedraagt al zes punten.

Zeven zeges voor de winterstop zijn er veel meer dan zelfs de grootste Tubbergse optimist voor mogelijk had gehouden. Jolly Jumpers blijkt een snelle leerling onder het bewind van de nieuwe coach Mart Kieftenbeld. De twee duels tegen Den Helder zijn daarvan misschien wel het beste voorbeeld. In Noord-Holland werd Jolly Jumpers met 70-42 weggevaagd, in Tubbergen lagen de verhoudingen compleet anders.

Toch had Jolly Jumpers in de eerste helft moeite in het spoor te blijven. Den Helder verdedigde stevig, grossierde ook in persoonlijke fouten, maar had lange tijd wel een voorsprong in handen. Pas bij 33-32 diep in de tweede periode greep Jolly Jumpers de macht. De voorsprong bleef in het restant van het duel in Twents bezit.