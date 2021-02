Jolly Jumpers boekt tweede zege op rij

‘Vincent Wevers berispt door turnbond KNGU’

8 februari Gymnastiekbond KNGU heeft turntrainer Vincent Wevers berispt omdat hij oud-turnsters die zich over hem hebben beklaagd bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft benaderd. Dat blijkt uit een brief die in handen is van NRC Handelsblad en het Noordhollands Dagblad.