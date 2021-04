Jolly Jumpers dwingt derde duel af tegen Bemmel

BASKETBAL - TUBBERGEN - Jolly Jumpers heeft een derde wedstrijd afgedwongen in de kwartfinales van de play-offs om de landstitel. Na verlies, dinsdag in Bemmel, werd Batouwe donderdag in Tubbergen met 79-68 verslagen. Zaterdag is het beslissende derde duel, wederom in Bemmel.

De start van Jolly Jumpers was veel overtuigender dan twee dagen eerder. De Tubbergse speelsters waren een stuk zuiniger op de bal en nu wel secuur vanaf de vrije worplijn. Coach Mart Kieftenbeld had na het eerste duel en in de afsluitende training ook al gemerkt dat zijn ploeg gebrand was op een overwinning. „Niemand binnen de groep twijfelde of er een derde wedstrijd zou komen.”

Meer lengte

Het spelbeeld was aanvankelijk niet veel anders dan in de eerste ontmoeting in Bemmel. Jolly Jumpers knokte voor positie onder de basket om daar tot scoren te komen, Bemmel probeerde het veelal van afstand. Alleen vielen de schoten van de gasten niet zo vaak. Dat was de verdienste van Jolly Jumpers dat strak verdedigde. Bovendien zorgde Kieftenbeld ervoor dat zijn ploeg meer lengte in het veld had en de speelsters uit Bemmel hadden moeite over de lange armen te schieten.

Na 24-11 aan het einde van het eerste kwart vluchtte Vincent van Sliedrecht, coach van Bemmel, bij 28-11 al in zijn tweede time-out en probeerde hij met een zone-verdediging Jolly Jumpers verder van de basket te houden. In die opzet slaagden de gasten, maar met name Laura Steggink, drie 3-punters in het tweede kwart, schoot de zone van Bemmel aan flarden.

Riante voorsprong bij rust

Zo liep een excellerend Jolly Jumpers steeds verder uit, met 36-13 als maximale voorsprong. Pas aan het einde van het tweede kwart kon Bemmel iets dichterbij kruipen vanaf de vrije worplijn, omdat de thuisploeg te veel teamfouten had verzameld. Met 41-24 was de Tubbergse voorsprong halverwege desondanks riant.

Na de wisseling van basket had Jolly Jumpers wat meer moeite scores op het bord te krijgen. Batouwe kroop iets dichterbij, maar aan het einde van de derde periode was de marge toch weer dertien: 60-47. De vermoeidheid bij de acht speelsters die Kieftenbeld gebruikte ging echter wel steeds meer meespelen.

Tweede adem

Bemmel gooide daarom de gaskraan aan het begin van het laatste kwart nog maar eens open en met een paar snelle uitbraken en een serie driepunters slonk het verschil zienderogen. Bij 67-64 dreigde het alsnog mis te gaan voor Jolly Jumpers, maar toen vond de Tubbergse ploeg de tweede adem. Met geduldig aanvalsspel werden weer gaatjes onder de Gelderse basket gevonden en de afstandsschoten van Bemmel werden beter verdedigd.

Met haar tweede driepunter bracht Jade Brughuis de marge weer op acht (72-64) en daarmee was Bemmel definitief geknakt. „We wilden niet dat het seizoen in Tubbergen zou eindigen. In elk geval een wedstrijd winnen”, zei aanvoerster Laura Steggink. „De druk ligt nu bij hun. We zullen zien of ze daarmee om kunnen gaan”, aldus Kieftenbeld.

Jolly Jumpers - Bemmel 79-68 (24-11, 41-24, 60-47, 79-68)

Scores Jolly Jumpers: L. Steggink 19, Brughuis, Zwart, B. Steggink 13, Rikhof 10, Droste 9, Nijhuis 2.