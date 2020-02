Jolly Jumpers één zege verwijderd van bekerfinale

Vrouwen Ravijn na verlies koploper af

22 februari WATERPOLO - Koploper af, verlies van de ongeslagen thuisstatus en een einde aan de reeks van zeven zeges. Voor de vrouwen van Het Ravijn was het in vele opzichten een verloren speelronde. Verantwoordelijk voor al die minpunten was opponent De Zaan dat in Nijverdal met 9-7 won.