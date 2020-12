Jolly Jumpers hervat competitie eind januari

BASKETBAL - TUBBERGEN - De clubs uit de eredivisie basketbal voor vrouwen hebben overeenstemming bereikt over de herstart van de competitie. Dat gebeurt op 16 januari van het volgend jaar. Jolly Jumpers uit Tubbergen hervat de competitie twee weken later, zaterdag 30 januari.

Nadat veel sportbonden al overeenstemming hadden bereikt over de herstart van hun topcompetities - zo ook de basketbalbond voor de mannencompetitie - kwam het overleg van de vrouwenclubs in de eredivisie wat traag op gang. Nadat alle bezwaren van de negen clubs zo goed als weggenomen waren, werd begin deze week een akkoord gesloten.

Niet voor huidige lockdown

Ook Jolly Jumpers had bezwaren. Zo waren ze in Tubbergen van mening dat er niet voor de einddatum van de huidige lockdown moest worden begonnen. Door het eerste duel van de Tubbergse club op 30 januari (uit tegen Grasshoppers) te zetten, werd die hindernis weggenomen.

Overigens is het maar de vraag of Jolly Jumpers met het sterkste team begint aan deel twee van de competitie. Vier speelsters werken in de zorg, waaronder één in een teststraat en dat kwartet heeft aangegeven voorlopig in de wedstrijden aan de kant te willen blijven.

Opvangen met jeugdspeelsters

„Daar kan ik me helemaal in vinden”, zegt coach Mart Kieftenbeld. „De algemene gezondheid is op dit moment veel belangrijker. We gaan het in eerste instantie opvangen met jeugdspeelsters, waardoor we momenteel met negen zijn.”

De vier speelsters die in de zorg werken trainen wel, maar in aangepaste vorm. „Het is een dubbel gevoel dat we weer mogen beginnen”, verwoordt Kieftenbeld de emoties binnen de spelersgroep. ,,We voelen ons bevoorrecht dat we mogen spelen in zo’n rare periode, waarin veel niet mag.”

Resultaten blijven staan

Het reguliere seizoen voor de basketbalsters loopt tot medio april, de play offs worden aansluitend tot halverwege mei gespeeld. De negen clubs spelen twee keer tegen elkaar, uit en thuis en de resultaten van oktober toen al een aantal wedstrijden is gespeeld, blijven staan. Jolly Jumpers speelde in oktober twee keer en verloor van Den Helder en Landsmeer.