Jolly Jumpers kansloos bij titelfavoriet

In de oefencampagne had Jolly Jumpers er nog ongenadig hard van langs gekregen van Den Helder. Het duel in Tubbergen ging een maand geleden met meer dan vijftig punten verschil verloren. Dat die wedstrijd nog in de hoofden van de Tubbergsen zat was in de eerste helft duidelijk merkbaar. Jolly Jumpers speelde apathisch, angstig bijna. Gevolg was dat Den Helder al snel ruim afstand nam.