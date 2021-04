Jolly Jumpers laat favoriet Bemmel ontsnappen

BASKETBAL - BEMMEL - Jolly Jumpers was dicht bij een verrassende zege in de eerste wedstrijd van de kwartfinales om de play-offs. Het favoriete Bemmel bleek uiteindelijk net iets te sterk: 74-69. Donderdag is de tweede wedstrijd in de best-of-three in Tubbergen.

Jolly Jumpers had beide competitiewedstrijden met meer dan dertig punten verschil verloren, Bemmel eindigde in de reguliere competitie ook drie plekken hoger, maar in de play-offs gelden andere wetten en is het gewoon weer 0-0. Dat hadden de Tubbergse speelsters goed in de oren geknoopt, al was het begin nog wat weifelend. Jolly Jumpers gooide in de eerste minuten maar liefst vijf keer de bal weg en was ook vanaf de vrije worplijn niet heel secuur.

Strijdplan werkt

Toen de zenuwen verdwenen en Bemmel niet meer zo vrij driepunters mocht schieten, ontstond langzaam maar zeker een echte wedstrijd. En begon het plan van coach Mart Kieftenbeld steeds beter te werken. Kieftenbeld begon met Iris Zwart als spelverdeelster, wat Jolly Jumpers een lengtevoordeel verschafte.

De Twentse ploeg bleef drives richting de basket maken en Bemmel had daar behalve fouten eigenlijk geen goed antwoord op. Daardoor stond de beste schutter van de thuisploeg, Lisanne de Jonge al heel snel op twee fouten en spelverdeelster Anna van Vlijmen in de eerste helft al op drie.

Eerste voorsprong

Het duurde tot 27-29 in het tweede kwart voordat Jolly Jumpers voor het eerst op voorsprong kwam. Die marge bleef tot de rust intact (37-39), maar had groter kunnen zijn in het voordeel van de Tubbergse formatie. Aan de vrije worplijn bleven de gasten echter slordig.

Na rust kreeg Jolly Jumpers het aanvallend wat lastiger, omdat Bemmel in een zone ging verdedigen. Het gebied onder de basket werd dichtgemetseld door de thuisploeg, waardoor Jolly Jumpers zich meer van het afstandsschot moest bedienen. Ook dat ging aanvankelijk wat weifelend, maar in het vierde kwart vlogen de driepunters er achter elkaar in.

Geen scores meer

Bij 62-69 en nog vijf minuten op de klok was de Twentse formatie op weg naar een verrassende zege. Maar juist in die slotfase kreeg Jolly Jumpers er geen bal meer in. Deels door eigen fouten, deels door een puur dubieuze beslissingen van het arbitrale trio. Bij 71-69 met minder dan een minuut op de klok was er echter nog van alles mogelijk. Door prima verdedigen had Jolly Jumpers een aanval van Bemmel zo goed als onschadelijk gemaakt. Een noodschot van ver van Anna van Vlijmen vloog echter pardoes door de ring en daarmee was de wedstrijd beslist.

Bemmel -Jolly Jumpers 74-69 (21-18, 27-29, 52-56, 74-69).

Scores Jolly Jumpers: Droste 14, Rikhof, L. Steggink 13, Nijhuis 10, B. Steggink 9, Zwart 5, Brughuis 4, Glaubitz 1.