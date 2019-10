Jolly Jumpers laat winst liggen

Zonder Marly Koelman en Anke Waaijer begon Jolly Jumpers gehavend aan het duel in Bemmel. Maar met name de basis deed Lekdetec in de beginfase pijn. Door het moordende tempo was het niet allemaal evengoed wat de ploegen lieten zien, maar Jolly Jumpers voelde zich het prettigst bij het snelle spel. Via 8-15 na de eerste periode, was de voorsprong halverwege zelfs comfortabel: 37-23.