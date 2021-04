Jolly Jumpers neemt na het seizoen afscheid van coach Mart Kieftenbeld

De keuze van het bestuur en technische commissie van Jolly Jumpers is verrassend aangezien coach en club bij de aanstelling van Kieftenbeld een drie jarenplan hadden afgesproken. Na een jaar van opbouw, vervolgens aansluiting van de nationale top, zou Kieftenbeld in het derde seizoen mogen oogsten. Die gelegenheid wordt hem niet gegund. Bovendien heeft Kieftenbeld vanwege corona twee incomplete seizoenen voor de groep gestaan.

Nieuw bloed

,,Mart heeft het prima gedaan. Niets dan lof over hem. Maar we denken met een nieuwe, ervaren trainer beter te kunnen oogsten”, verklaart Robert Reuver, woordvoerder van de technische commissie, het besluit van de club. ,,Bovendien heeft Mart de kern van de spelersgroep al vijf jaar onder zijn hoede. Ook drie jaar bij de junioren. We denken met nieuw bloed de groep verder vooruit te kunnen helpen.”

De coach zelf betreurt het besluit, maar toont zich niet rancuneus. ,,Niemand is groter dan de club. Als Jolly Jumpers denkt een volgende stap te kunnen maken, zonder dat ik in hun plannen voorkom, is dat hun goed recht. Ik gun in elk geval de speelsters het allerbeste”, aldus Kieftenbeld.

Vlak voor play offs

Het moment dat Jolly Jumpers het besluit bekend maakt, in de beslissende fase van het seizoen, is overigens niet erg gelukkig. Na de laatste competitiewedstrijd, zaterdag 10 april, staan drie dagen later de play offs al voor de deur. Als nummer zes van de ranglijst neemt Jolly Jumpers het in de kwartfinales van de strijd om de landstitel op tegen Bemmel, dat als derde is geëindigd.

,,We willen verder”, zegt Reuver. ,,Kandidaat opvolgers zo snel mogelijk polsen. En dan is het niet fair personen te benaderen, terwijl nog niet bekend is dat we niet met Mart doorgaan.” Jolly Jumpers gaat op zoek naar een ervaren trainer, bij voorkeur van buiten de club. ,,De lat ligt hoog”, besluit Reuver.