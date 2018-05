Geen winst in finale, maar wel promotie voor Jolly Jumpers

Voor deze jaargang kreeg de sterk verjongde ploeg wel het fiat om te promoveren naar de eredivisie, maar miste de kroon op het verrassend sterke seizoen: eerste in de reguliere competitie en de grote favoriet was voor promotie.

Lokomotief dat als derde in de reguliere competitie was geëindigd had echter Gillian Scholten. Zij zorgde ervoor dat de ploeg uit Rijswijk drie kwarten lang in het spoor bleef en in het vierde kwart was zij er verantwoordelijk voor dat Judith Beld en Anke Rikhof tegen hun vijfde fout opliepen.