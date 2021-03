Jolly Jumpers niet opgewassen tegen koploper

Veel balverlies

Tegen Lekdetec kon Jolly Jumpers die stijgende lijn geen vervolg geven. Er was twijfel en duidelijk minder energie dan gebruikelijk. Zo scoorde de Tubbergse ploeg zowel in het eerste als het tweede kwart pas na vier minuten. Bovendien grossierde Jolly Jumpers voor rust in balverlies. Maar liefst twintig keer werd de bal weggegooid.

Toch was het duel halverwege nog niet beslist en dat was met name te danken aan het grote overwicht in de rebound. Nog zo’n speerpunt van Jolly Jumpers dat ook nu goed was verzorgd. Bij 42-27 zochten de ploegen de kleedkamer op. In de derde periode had Jolly Jumpers haar beste fase, kwam het ook een paar keer iets dichterbij, maar net niet binnen de tien punten, de in basketbal psychologische barrière.