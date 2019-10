Jolly Jumpers onderuit bij Lions

De uitslag doet vermoeden dat Jolly Jumpers weinig onder deed voor de ploeg uit Landsmeer. In praktijk was het duel al snel na rust beslist. Jolly Jumpers begon nog wel flitsend, maar keek na een periode toch tegen een achterstand aan: 20-11. De Lions dreigden voor rust al weg te lopen, maar de ploeg van coach Richard Steggink, die de afwezige Mart Kieftenbeld verving, had richting de pauze de beste periode. Met 38-30 werd van kant gewisseld en ook na rust begon Jolly Jumpers beter. Na 38-35 ging het scorend helemaal mis met de Tubbergse formatie. In het derde kwart volgden nog maar zes puntjes. De Lions sprokkelden rustig door en met 60-41 voor aanvang van de laatste periode was het duel beslist. In de slotfase kon Jolly Jumpers de stand een beter aanzien geven, maar een goed resultaat zat er nooit meer in.