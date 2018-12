Jolly Jumpers onderuit in Landsmeer

In veel van die verloren wedstrijden bood Jolly Jumpers prima tegenstand, maar brak een mindere fase de Tubbergse ploeg op. Het duel tegen Loon Lions was daarop geen uitzondering. Jolly Jumpers ging na het eerste kwart aan de leiding (14-11) en met een ruststand van 27-24 in het voordeel van de Lions was ook nog alles mogelijk.