Jolly Jumpers onderuit tegen Grasshoppers

BASKETBAL - TUBBERGEN - Jolly Jumpers heeft de laatste wedstrijd in de reguliere competitie niet in winst kunnen omzetten. Grasshoppers, nog altijd de regerend landskampioen, was in Tubbergen met 71-64 te sterk. Veel tijd om te treuren over het verlies heeft Jolly Jumpers niet. Dinsdag beginnen de play offs om de landstitel. Jolly Jumpers neemt het in de kwartfinales op tegen Bemmel.

Er stond niets meer op het spel in het duel tussen Jolly Jumpers en Grasshoppers. De ploeg uit Katwijk eindigt als vierde in de reguliere competitie en heeft daarmee in de eerste ronde thuisvoordeel. Jolly Jumpers was en bleef zesde en ontmoet in de play offs de nummer dire van de ranglijst, Bemmel, dat lang aan kop ging in de eredivisie, maar uiteindelijk Den Helder en Binnenland zag passeren.

Veel wisselen

Grasshoppers kwam beter uit de startblokken. Jolly Jumpers had moeite in de wedstrijd te komen, mede ook doordat coach Mart Kieftenbeld in de eerste helft veelvuldig wisselde en ook de tweede garnituur speeltijd gunde. Dat doet de coach het hele seizoen al en er was geen enkele reden daarop in de laatste nietszeggende competitiewedstrijd van af te wijken.

Toch wilde Kieftenbeld wel even kijken hoe zijn ploeg ervoor stond richting play offs. De speelsters die aan het derde kwart begonnen, mochten bijna de hele periode blijven staan. En toen kwam er energie in de thuisploeg. De elf punten achterstand bij rust werd weggepoetst en bij 52-52 was alles weer in evenwicht. Noor Driessen, de beste speelster bij Grasshoppers zorgde op de valreep van het derde kwart toch nog voor een Katwijkse voorsprong.

Drie keer balverlies

Ook in het vierde kwart speelde Kieftenbeld voornamelijk met zijn vaste krachten. Tot twee minuten voor tijd kon het duel nog alle kanten op gaan. In de slotfase veroverde Driessen echter drie keer de bal voor Grasshoppers en bleef Jolly Jumpers met lege handen achter.