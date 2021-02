Jolly Jumpers ook tegen Binnenland kansloos onderuit

Dat Jolly Jumpers het onderspit zou moeten delven was op voorhand al bijna een zekerheidje. Binnenland is alles behalve de favoriete tegenstander van Jolly Jumpers en de enige ploeg die sinds de rentree in de eredivisie nog niet werd verslagen. En terwijl de Barendrechtse opponent alle sterspelers binnen de lijnen had, met name het gouden koppel Eline Kasius/Marlou de Kleijn, was Jolly Jumpers nog altijd flink gehavend.