Jolly Jumpers pakt Triple Threat in enerveren duel

Jolly Jumpers - Triple Threat was het duel tussen de langere Tubbergse meiden tegen de kleine afstandsschutters uit Haarlem. Waar Jolly Jumpers veel punten scoorde onder het bord en heerste in de rebound, hield het Haarlemse tandem Katie Bussey/Janine Guijt de gasten met rake schoten van afstand de wedstrijd spannend.

Iets meer rust

Jolly Jumpers moest even wakker worden geschut, want met 6-16 was de betere start voor Triple Threat. In de laatste anderhalve periode voor rust had de formatie van coach Mart Kieftenbeld de beste fase. Aanvallend bewaarde Jolly Jumpers iets meer de rust en volgde de ene na de andere fraaie score elkaar op.

Door ook nog eens goed te verdedigen liep de voorsprong liep in de tweede periode zelfs op tot 17 punten. Dankzij twee late driepunters van Triple Threat waren er bij rust nog 11 van over: 51-40. In de tweede helft ging het Haarlemse schietfestijn vrolijk door, waarbij Guijt uiteindelijk 44 punten scoorde en Bussey 23.

Veel fluitend arbitraal trio

Beide schutters van Triple Threat kwamen ook in foutenlast doordat het arbitrale trio (onnodig) veel floot. In totaal vergaarden beide teams het ongekend hoge aantal van bijna zestig fouten. Jolly Jumpers bewaarde richting het einde de rust, ook toen de gasten tot 65-63 dichterbij waren geslopen. Het gaatje van een kleine tien punten werd snel hersteld en daardoor kwam de thuisploeg uiteindelijk niet mee in de problemen.