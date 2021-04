Jolly Jumpers redt het net niet in beslissend duel

Jolly Jumpers onderuit tegen Grasshop­pers

10 april BASKETBAL - TUBBERGEN - Jolly Jumpers heeft de laatste wedstrijd in de reguliere competitie niet in winst kunnen omzetten. Grasshoppers, nog altijd de regerend landskampioen, was in Tubbergen met 71-64 te sterk. Veel tijd om te treuren over het verlies heeft Jolly Jumpers niet. Dinsdag beginnen de play offs om de landstitel. Jolly Jumpers neemt het in de kwartfinales op tegen Bemmel.