Jolly Jumpers wint onder nieuwe coach Kieftenbeld

UTRECHT – Ondanks alle coachperikelen zijn de basketbalsters van Jolly Jumpers het seizoen begonnen met een overwinning. Cangeroes, debutant in de eredivisie, werd in Utrecht met 80-64 verslagen.

Jolly Jumpers nam aan het begin van de week afscheid van coach Annelies Bussink. In Mart Kieftenbeld werd twee dagen voor de start van de competitie een opvolger gevonden. Nieuw is Kieftenbeld zeker niet in Tubbergen. Een groot van de selectie had hij al onder zijn hoede toen Jolly Jumpers onder 18 enkele jaren geleden kampioen van Nederland werd. Desondanks was de voorbereiding voor Jolly Jumpers verre van optimaal. Maar dat het nog gekker kan lieten ze zien in Haren, waar Martini Sparks een dag voor de start van de competitie afscheid nam van coach Glenn Pinas.

In het duel in Utrecht had Cangeroes de betere start: 9-1. Aan het einde van het eerste kwart had Jolly Jumpers, met de pas 15-jarige Jade Brughuis in de basis, die achterstand al bijna weggepoetst. In het tweede deel voor rust hielden beide ploegen elkaar redelijk in evenwicht, waarbij Jolly Jumpers met een voordelige marge de kleedkamers mocht opzoeken: 30-35.