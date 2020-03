Jolly Jumpers zegt af voor duel in Den Helder

Door de reguliere straf van de basketbalbond - wedstrijd met 20-0 verloren, twee punten in mindering en een geldboete - speelt Jolly Jumpers dit seizoen niet meer om de prijzen. De ploeg van trainer Mart Kieftenbeld had nog zicht om een plek bij de beste vier ploegen die aan het einde van de competitie strijden om de landstitel.

Jolly Jumpers moest daarvoor nog een plekje stijgen op de ranglijst, ten koste van Den Helder. Voor het duel was de achterstand vier punten. Door de afzegging van Jolly Jumpers en de twee punten in mindering is het verschil opgelopen tot acht punten met nog vier wedstrijden te gaan. Het onderlinge resultaat én het doelsaldo is duidelijk in het voordeel van Den Helder.