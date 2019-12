Jorien ter Mors gooit eigen glazen in: gediskwalificeerd op 1000 meter

Pim Ronhaar in actie in Heus­den-Zol­der

23 december HELLENDOORN - Veldrijder Pim Ronhaar uit Hellendoorn doet donderdag 26 december mee aan de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder. Ronhaar is door bondscoach Gerben de Knegt opgenomen in de selectie onder 23 jaar. Afgelopen zondag deed hij mee aan de wereldbekerwedstrijd in Namen. Ronhaar eindigde als negende.