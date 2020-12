Jorien ter Mors pakt WK-ticket op 1000 meter

Veldrijder Ronhaar maakt indruk ‘tussen grote mannen’ in zware blubber­cross

27 december Pim Ronhaar kwam zondag juichend over de streep in de werelbekercross van Dendermonde. De 19-jarige coureur uit Hellendoorn maakte met een achtste plaats indruk in een zware wedstrijd tussen de elite-renners.