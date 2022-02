Jorn Muller wil Ravijn iets teruggeven: de eerste titel

Met 26 jaar is Muller een van de routiniers van Het Ravijn. „Al voel ik dat niet zo. Maar ja, we hebben nu eenmaal veel jongeren in de ploeg.” Terwijl de geboren Ommenaar zelf al heel wat waterpolojaren achter zijn naam heeft staan. Muller speelde drie jaar in Spanje, een jaar in Frankrijk en is al sinds 2016 international.