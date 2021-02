Joy Beune uit Borne zat vijf weken opgesloten in een schaatsbubbel: ‘Ik zou het zo opnieuw doen’

Het eerste wat ze deed toen Joy Beune uit de schaatsbubbel stapte? Het natuurijs op van het Tjeukemeer. „Ik ben heel blij dat ik daar ook even op heb kunnen schaatsen”, zegt de Bornse schaatsster van Jumbo-Visma over haar ‘herwonnen’ vrijheid. Dat klinkt heftiger dan het eigenlijk is, voegt de 21-jarige er direct aan toe. „Ja, we zaten met z’n allen vijf weken opgesloten, maar zo heb ik die periode niet ervaren. Het was zeker geen straf om die weken in zo’n luxe hotel te mogen verblijven, waar echt alles voor je geregeld was”, zegt ze over het Van der Valk-onderkomen in Wolvega.