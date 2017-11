Judoka Jelle Snippe: 'Ik kom niet alleen om te kijken hoe mooi de hal is'

Komend weekeinde is in Den Haag de Grand Prix judo, een prestigieus toernooi dat onderdeel uitmaakt van de World Tour en daarmee behoort tot de vijftien belangrijkste evenementen in het internationale topjudo. Zo'n 450 sporters uit 70 landen doen mee, onder wie Jelle Snippe.

1 Hoe bijzonder is het om aan dit toernooi mee te doen?

"Heel bijzonder. Na zes jaar staat het toernooi weer op het programma in Nederland. Voor mij is het de eerste keer dat ik meedoe. Het is een groot toernooi voor volwassenen met veel buitenlanders. Daarbij kun je kwalificatiepunten scoren voor de Olympische Spelen in Tokio 2020. Er staat dus veel op het spel."

2 Hoe ziet het weekeinde er voor jou uit?

"Ik kom zondag pas in actie, maar ben er vrijdag al en zit in een hotel in Den Haag. Ik ken bijna elke Nederlander die meedoet, dus ik vermaak mij wel. Donderdag is de loting voor de gewichtsklasse -100, waar ik in zit. Dan weet ik tegen wie ik in de voorronde moet."

3 Met welke verwachtingen ga je naar Den Haag?

"Ik kom niet alleen om te kijken hoe mooi de hal is, ik wil wedstrijden winnen. Maar het is wel een zwaar toernooi met veel toppers."

4 Je bent onlangs overgestapt van de -90 klasse naar -100. Is dit jouw gewenste gewichtsklasse?

"Ja. Ik moet het hebben van mijn techniek. Dan moet je niet naar de +100 gaan. "

5 Wat staat er na Den Haag op het programma?