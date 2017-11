Judoka Snippe na brons alweer op weg naar volgende hoogtepunt

“Ik ging zonder verwachtingen naar het toernooi toe”, vertelt Snippe. “Ik wilde gewoon graag laten zien wie Jelle Snippe is. Dit was mijn eerste Grand Prix en dan tref je tegenstanders die ik veel beter ken dan dat zij mij kennen. Het is zaak een goed plan te hebben en je tijdens de partij daar aan te houden.

"Snippe, wat doe je?"

In de eerste ronde stond voormalig nummer drie van de wereld Ramadam Darwish uit Egypte tegenover Snippe. “Dat werd een heel lang gevecht. Het gaat er dan om actief te blijven judoën en uiteindelijk gaf mijn betere conditie de doorslag.” De kwartfinale tegen de Duitser Schoenefeldt was in 40 seconden voorbij. “Tijdens de openingsfase plaatste ik mijn hand op zijn rug in plaats van de normale techniek te volgen. Dan denk je bij jezelf ‘oei, Snippe wat doe je nu?’ maar het pakte gelukkig goed uit, want ik kreeg hem vol op zijn rug.

Visitekaartje afgegeven

In de halve finale was de ervaren Rus Zankishiev de tegenstander. “Die partij heb ik wel precies volgens plan uitgevoerd. Helaas was dat niet voldoende, maar ik kan mijzelf niet verwijten dat ik afgeweken ben van wat de bedoeling was.” Snippe wachtte de strijd om het brons, tegen Remarenco (UAE). Na een spannend begin waarbij Jelle met een Waza Ari achter kwam werd er goed gereageerd op een binnenwaartse techniek. Snippe stuurde de 29 jarige tegenstander door op zijn rug en won met een houdgreep. “Ik was verreweg de jongste deelnemer, maar heb mijn visitekaartje af gegeven met dit resultaat.”

Nu naar Tokyo