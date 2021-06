Jugglers trekt ervaren basketbalcoach aan

UPDATE Hengelo houdt wereldre­cord, atlete Hassan is het kwijt

9 juni HENGELO - Atlete Sifan Hassan is het wereldrecord op de 10.000 meter dat ze twee dagen geleden veroverde tijdens de FBK Games in Hengelo alweer kwijt. De Ethiopische atlete Letesenbet Gidey dook dinsdag met 29.01,03 ruim onder de tijd van Hassan (29.06,82) bij de Ethiopische kwalificatiewedstrijden, die ook werden gehouden in het atletiekstadion in Hengelo.