Kampioenschap verboden woord bij WVC Volley uit Wierden

VOLLEYBALWIERDEN - WVC Volley uit Wierden tankte afgelopen weekeinde vertrouwen tegen VoCASA (3-1 winst) en is inmiddels de favoriet voor de titel in de tweede divisie. Over een kampioenschap wil echter nog niemand spreken.

"We hebben afgelopen week met elkaar afgesproken dat we dat niet meer gaan benoemen. Want wat brengt het ons?", zegt trainer Frank van den Noort van WVC Volley na de overwinning op VoCASA.

Wijze woorden

Het zijn wijze woorden van de coach, want in de twee wedstrijden ervoor was WVC onverwacht tegen twee nederlagen opgelopen, waaronder eentje bij naaste achtervolger Wevo'70 in Weerselo.

Dat de Wierdense koploper daarna nog altijd zeven punten meer had, zegt veel. Maar Van den Noort wil zijn ploeg geen onnodige druk opleggen. "Hoe cliché dat ook klinkt", zegt de trainer met een glimlach.

Verschillen mannen/vrouwen

Zelf volleybalt hij tegenwoordig bij Webton in Hengelo, heeft hij ruime eredivisie-ervaring en weet na zes jaar trainerschap bij de vrouwen van WVC onderhand precies de verschillen met het mannenvolleybal. "Je moet ervoor waken dat het na twee verliesbeurten niet in de koppies gaat spelen. Dat is bij mannen anders. Die drinken drie biertjes en zeggen de volgende dag: hebben we gisteren gespeeld?"

Blender

Want daar zat precies het euvel in de voorgaande twee duels. En ook de zaterdag had aanvankelijk weinig goeds in petto voor Van den Noort. 's Ochtends werd hij gebeld door Daisy van Rosmalen, zijn spelverdeelster. Van Rosmalen had haar hand in de blender gekregen en kon door de verwondingen niet spelen. Maar de ploeg liet zich door die tegenvaller niet van de wijs brengen. WVC Volley oogde stoïcijns en tankte zelfvertrouwen, met een ruime en klinkende 3-1 zege.

Quote We hebben geen punt gestolen, alles zelf verdiend. Het overkomt ons Frank van den Noort (trainer WVC)

Koploper