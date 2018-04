Katusha Alpecin selecteert Maurits Lammertink voor Giro d’Italia

volleybal Apollo 8 haalt met Koebrugge tweede verster­king binnen

26 april BORNE - Carlijn Koebrugge (20) volleybalt volgend seizoen in het shirt van Ecare Apollo 8. De midspeelster uit Almelo komt over van Eurosped en is bij de promovendus uit Borne de tweede versterking, na Emma Bredewoud.