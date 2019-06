Keniaan Geoffrey Koech loopt parcoursrecord bij Wiezoloop

Koech kreeg vooral concurrentie van enkele Afrikaanse lopers, waarvan de Oegandezen Joel Ayeko en Kevin Kibet het langste in zijn spoor konden blijven. Even was er de hoop dat Koech de magische 28-minutengrens zou doorbreken, maar daar bleef hij dus net boven. Ayeko finishte een halve minuut later als tweede in 28:33, op vijf seconden gevolgd door zijn landgenoot Kibet (28:38).

Nederlanders

De Wiezoloop staat al jaren bekend in de vaderlandse atletiek om zijn snelle parcours en trekt daarmee ook nationale topatleten naar Wierden. Roy Hoornweg hield zich goed staande tussen het Afrikaanse geweld en werd vijfde in 29:53. Een klein minuutje daarachter streed het eigen talent uit Hoge Hexel, Danny Koppelman, met een andere nationale topper, Tom Hendrike. De laatste wist net voor Koppelman de zevende plek te bemachtigen (30:51), Koppelman werd voor zijn thuispubliek knap achtste in 30:52.

Regionale toppers